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В Николаевской области боевика "ДНР" заочно приговорили к 11 годам

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 11:59
Фото: иллюстративное фото (facebook.com-abazia)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Уроженец Николаевской области с 2014 года воюет против украинской армии

В Николаевской области боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заочно приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что уроженец Николаевской области в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований, где проходил службу в так называемых "стрелковом батальоне славянской дивизии" и "республиканской гвардии".

"Злоумышленник с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Боевика признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Славянске разоблачили боевика "ДНР" с арсеналом оружия.  

 

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Теги публикации: ДНР, приговор, Николаевская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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