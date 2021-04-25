В ОРДЛО зафиксировали учения российских наемников и скопление боевой техники на полигонах

“Российско-оккупационные войска проводят подготовку в ОРДЛО. Украинская сторона СЦКК также информирует о грубых нарушениях ВС РФ, о чем говорится в докладе СММ ОБСЕ №94/2021 от 24 апреля”, - указано в сообщении.

Отмечается, что начиная с февраля 2021 года СММ ОБСЕ постоянно фиксирует существенное увеличение на временно оккупированной территории количества вооружения и военной техники, в том числе запрещенной минскими договоренностями. По данным на 22 апреля, БПЛА дальнего радиуса действия зафиксировали 280 единиц боевой техники оккупантов на территории ОРДЛО.

Среди выявленной техники 6 машин реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”, 11 самоходных гаубиц 2С1 “Гвоздика”, 5 противотанковых пушек МТ-12 ′′Рапира′′ и 15 гаубиц калибра 122 мм и 152 мм.

В отчете также отмечается, что накопление боевой техники и личного состава возле линии разграничения проводится под видом военных учений на полигонах, что обустроены на временно оккупированных территориях, и в ходе подготовки противника к очередному военному параду.

Подчеркивается, что значительное вооружение российских наемников было размещено с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Луганской области.

Украинская сторона СЦКК также информирует, что в апреле 2021 года кураторами ОРДЛО развернута мощная информационная кампания по дискредитации ВС Украины.