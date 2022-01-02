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В ОРДЛО заблокированы пять из семи КПВВ

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Киев, Воскресенье 02 января 2022 12:20
В ОРДЛО заблокированы пять из семи КПВВ Фото: боевики блокируют работу КПВВ (loga.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики продолжают блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров в ОРДЛО. В соответствии с решением командующего операцией Объединенных сил, все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская".

В районе КПВВ "Новотроицкое" боевики осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

Также сообщается, что через КПВВ "Счастье" проехали три грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Для населения временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника общим весом более 28 тонн.

Напомним, Россия требовала признать "Спутник" для открытия КПВВ.

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