В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации, - разведка

План по мобилизации 26 тысячи "резервистов" с территории ОРДЛО в Сухопутные войска РФ фактически сорван.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Сообщается, что мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта. Согласно предварительным планам за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ.
Отмечается, что соответствующее задание не выполнено.
"С личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся любые выходки или инструктажи. Также их обеспечивают непригодной для использования амуницией и оружием", - говорится в сообщении.
Также представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать "новобранцев" в задачи обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонительных позиций.
Однако, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях против Украины.
Кроме того, именно их, как наименее ценный "ресурс" используют для проведения "разведки боем" для выявления позиций украинских защитников.
Ранее мы сообщали, что Россия готова провести скрытую мобилизацию.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!