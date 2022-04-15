В ОРДЛО зірвано план примусової мобілізації, - розвідка

Повідомляється, що чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м’ясом" в армії окупанта. Згідно з попередніми планами коштом мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ.

Зазначається, що відповідне завдання не виконане.

"З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю", - йдеться у повідомленні.

Також представники армії РФ, що проводять рекрутинг, обіцяють задіювати "новобранців" до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій.

Однак, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України.

Окрім того, саме їх, як найменш цінний "ресурс" використовують для проведення "розвідки боєм" для виявлення позицій українських захисників.