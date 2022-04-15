В ОРДЛО зірвано план примусової мобілізації, - розвідка

План із мобілізації 26 тисячі "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Повідомляється, що чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м’ясом" в армії окупанта. Згідно з попередніми планами коштом мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ.
Зазначається, що відповідне завдання не виконане.
"З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю", - йдеться у повідомленні.
Також представники армії РФ, що проводять рекрутинг, обіцяють задіювати "новобранців" до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій.
Однак, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України.
Окрім того, саме їх, як найменш цінний "ресурс" використовують для проведення "розвідки боєм" для виявлення позицій українських захисників.
Раніше ми повідомляли, що Росія готова провести приховану мобілізацію.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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