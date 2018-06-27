Из-за отсутствия гарантий безопасности Vodafone не может восстановить мобильную связь на Донбассе, - Олифер

Работники компании "Vodafone Украина" до сих пор не могут восстановить необходимое оборудование

Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков сотрудники компании "Vodafone Украина" не могут восстановить полноценную мобильную связь на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании “Водафон Украина” до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе", - написала она.

В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО: - подтверждает полную преданность... Опубликовано Даркой Олифер Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 14 марта 2018 года стороны договорились о восстановлении мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).