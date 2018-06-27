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Из-за отсутствия гарантий безопасности Vodafone не может восстановить мобильную связь на Донбассе, - Олифер

НовостиОбщество    27.06.2018 - 18:34
Фото: Дарка Олифер (YouTube.com/TKvideoteka)
Фото: Дарка Олифер (YouTube.com/TKvideoteka)

Работники компании "Vodafone Украина" до сих пор не могут восстановить необходимое оборудование

Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков сотрудники компании "Vodafone Украина" не могут восстановить полноценную мобильную связь на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании “Водафон Украина” до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе", - написала она.

 

В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО: - подтверждает полную преданность...

Опубликовано Даркой Олифер Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 14 марта 2018 года стороны договорились о восстановлении мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Украина в ТКГ призывает РФ к участию в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести ТКГ договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля
Теги публикации: Донбасс, Контактная группа, Vodafone Украина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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