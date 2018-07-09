В ОРДЛО знову зник зв'язок Vodafone

Пошкоджено оптоволоконну лінію зв‘язку
На території ОРДЛО зник зв'язок від мобільного оператора Vodafone. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Vodafone Вікторія Рубан.
"Пошкоджено оптоволоконну лінію зв‘язку", - повідомила вона.
Нагадаємо, 27 червня прес-секретар представника України в тристоронньої контактної групи в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що через відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків працівники компанії "Vodafone Україна" не можуть відновити повноцінний мобільний зв'язок на Донбасі.