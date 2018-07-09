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В ОРДЛО знову зник зв'язок Vodafone

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 13:02
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пошкоджено оптоволоконну лінію зв‘язку

На території ОРДЛО зник зв'язок від мобільного оператора Vodafone. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Vodafone Вікторія Рубан.

"Пошкоджено оптоволоконну лінію зв‘язку", - повідомила вона.

Нагадаємо, 27 червня прес-секретар представника України в тристоронньої контактної групи в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що через відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків працівники компанії "Vodafone Україна" не можуть відновити повноцінний мобільний зв'язок на Донбасі.

ОБСЄ на Донбасі зафіксувала нові випадки переміщення важкої техніки бойовиками ОРДЛО Відновлення мобільного зв’язку на окупованому Донбасі знову зірвано, - ТКГ
Теги публікації: Связь, ОРДЛО, Vodafone Україна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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