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В ОРДЛО прибыла группа российских кадровых военных, - разведка

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 13:47
В ОРДЛО прибыла группа российских кадровых военных, - разведка Фото: в ОРДЛО прибыла группа кадровых военных (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Командование ВС РФ продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы для выполнения задач в составе оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе. На этой неделе в ОРДЛО прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГУР Минобороны.

Вместе с тем, активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов.

"Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил", - сообщили в ГУР.

Напомним, на Донбассе 14 обстрелов за сутки, боевики применяли минометы и гранатометы.

Раньше Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию на Донбассе и границе Украины с Россией.

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