В ОРДЛО планируют совместные учения боевиков и сил РФ, - ГУР

Оккупационные власти объявили о проведении совместных учений с привлечением незаконных вооруженных формирований и российских военных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

По данным Генерального управления разведки, оккупационные силы планируют в рамках учений развернуть полевые пункты управления войсками и вывести на полигоны подразделения объединенных частей вооруженных сил РФ для отработки практических действий на местности.

Отмечается, что оккупационные администрации рассылают на адреса предприятий, находящихся на оккупированных территориях, повестки о призыве работников на военные сборы. Контролируют подготовку и проведение учений представители Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, ранее в разведке сообщали, что в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе растет недовольство личного состава условиями службы. В частности, часть боевиков не желает продлевать контракты, также растет количество случаев дезертирства.

РБК-Украина сообщало, что в разведке Норвегии сообщили о начале крупнейших со времен "холодной войны" российских военных учений с атомными подводными лодками. В учениях принимают участие 10 подводных лодок РФ, из них 8 - атомные.