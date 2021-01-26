В ОРДЛО незаконно удерживают 267 украинцев: кто они

С начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых украинцев на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло. По состоянию на сейчас пророссийские боевики на Донбассе незаконно удерживают по меньшей мере 267 граждан Украины.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram-канале.

По информации омбудсмена, во вражеском плену, на оккупированных территориях Донбасса находятся 226 гражданских, из них четверо - волонтеры. Также боевики незаконно удерживают 37 украинских военнослужащих и 4 добровольца.

"С нетерпением ждем освобождения всех незаконно удерживаемых граждан, которые до сих пор находятся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса", - заявила Денисова.

Напомним, 20 января стало известно, что боевики решили освободить из плена 9 граждан. Оккупанты решили передать незаконно удерживаемых украинцев так называемому "посреднику".

Добавим, с того времени прошла почти неделя, однако украинская сторона до сих пор не знает, когда именно состоится освобождение пленных и их точное количество.