В ОРДЛО незаконно утримують 267 українців: хто вони

З початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних українців на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла. Станом на зараз проросійські бойовики на Донбасі незаконно утримують щонайменше 267 громадян України.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова в Telegram-каналі.

За інформацією омбудсмена, у ворожому полоні на окупованих територіях Донбасу перебуває 226 цивільних, з них четверо - волонтери. Також бойовики незаконно утримують 37 українських військовослужбовців та 4 добровольців.

"З нетерпінням чекаємо звільнення всіх незаконно утримуваних громадян, які досі перебувають у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - заявила Денісова.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що бойовики вирішили звільнити з полону 9 громадян. Окупанти вирішили передати незаконно утримуваних українців так званому "посереднику".

Додамо, з того часу минув майже тиждень, однак українська сторона досі не знає, коли саме відбудеться звільнення полонених та яка їх точна кількість.