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В ОРДЛО незаконно утримують 267 українців: хто вони

Автор: Дмитро Левицький

З початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних українців на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла. Станом на зараз проросійські бойовики на Донбасі незаконно утримують щонайменше 267 громадян України.

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Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова в Telegram-каналі.

За інформацією омбудсмена, у ворожому полоні на окупованих територіях Донбасу перебуває 226 цивільних, з них четверо - волонтери. Також бойовики незаконно утримують 37 українських військовослужбовців та 4 добровольців.

"З нетерпінням чекаємо звільнення всіх незаконно утримуваних громадян, які досі перебувають у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - заявила Денісова.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що бойовики вирішили звільнити з полону 9 громадян. Окупанти вирішили передати незаконно утримуваних українців так званому "посереднику".

Додамо, з того часу минув майже тиждень, однак українська сторона досі не знає, коли саме відбудеться звільнення полонених та яка їх точна кількість.

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