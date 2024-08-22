У Орбана заявили про "бажання миру", реагуючи на операцію ЗСУ у Курській області

Що передувало

Нагадаємо, українські чиновники, зокрема президент України Володимир Зеленський, неодноразово наголошували, що мета української операції в Курській області - створення буферної зони.

При цьому українські захисники при наступі не стирають з лиця землі російські населені пункти, як це роблять окупанти у східних і південних областях України. Про це свідчать відео, які публікують у мережі.

Також однією із цілей України в Курській області є поповнення обмінного фонду. З цим завданням бійці ЗСУ справляються досить добре. За інформацією західних ЗМІ, у полон вже було взято кілька тисяч російських солдатів.

До речі, Угорщина продовжує налагоджувати відносини з Росією, незважаючи на війну в Україні. Зокрема, нещодавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан їздив до російського диктатора Володимира Путіна, щоб обговорювати війну. Це сталося у рамках його так званого "миротворчого турне".

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