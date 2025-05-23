Орбан звинуватив Україну у шпигунстві і накинувся на угорських опозиціонерів
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про активізацію шпигунської діяльності України. Він також звинуватив угорську опозицію у "зв'язках з Україною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана, якого цитує 24.hu.
Як стверджує прем'єр-міністр, в Угорщині ведеться активна шпигунська діяльність. За його словами, кожна країна це робить, але "є нормальний рівень цього, а українська активність в Угорщині сильно зросла".
Орбан заявив, що Україна нібито проводить дезінформаційну кампанію, в рамках якої заарештовують шпигунів, яких вважають угорськими. Він запевняє, що Угорщина не має до цього жодного стосунку.
Орбан вважає, що в Угорщині діє провоєнна проукраїнська пропагандистська мережа. І як він стверджує, опозиційні партії Угорщини "мають глибокі зв'язки з українською спецслужбою".
"Угорські опозиційні партії мають зв’язки з Україною, це проблема, яку все ще потрібно вирішувати", - сказав він.
Угорський прем'єр також заявив, що нібито бачив відео, де українські агенти надають послуги та організовують візити для угорських опозиційних партій.
Шпигунський скандал
Нагадаємо, у травні СБУ повідомила, що викрила на Закарпатті шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини. До мережі входили колишній український військовий та колишня військовослужбовиця.
Завданням шпигунів був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні, а також вивчення настоїв місцевих жителів, зокрема, при сценарії, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.
В Угорщині звинуватили Україну у пропаганді, а пізніше вислали двох українських дипломатів.
Також у центрі Будапешта жорстко затримали колишнього українського дипломата за підозрою у нібито шпигунстві. В МЗС України назвали подію "полюванням на відьом" і закликали владу Угорщини припинити антиукраїнську істерію.
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