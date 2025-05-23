Орбан обвинил Украину в шпионаже и набросился на венгерских оппозиционеров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об активизации шпионской деятельности Украины. Он также обвинил венгерскую оппозицию в "связях с Украиной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана, которого цитирует 24.hu.

Как утверждает премьер-министр, в Венгрии ведется активная шпионская деятельность. По его словам, каждая страна это делает, но "есть нормальный уровень этого, а украинская активность в Венгрии сильно возросла".

Орбан заявил, что Украина якобы проводит дезинформационную кампанию, в рамках которой арестовывают шпионов, которых считают венгерскими. Он уверяет, что Венгрия не имеет к этому никакого отношения.

Орбан считает, что в Венгрии действует провоенная проукраинская пропагандистская сеть. И как он утверждает, оппозиционные партии Венгрии "имеют глубокие связи с украинской спецслужбой".

"Венгерские оппозиционные партии имеют связи с Украиной, это проблема, которую все еще нужно решать", - сказал он.