Орбан звинуватив главу Єврокомісії у намірі повалити його уряд

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що дебати в Європейському парламенті були "спробою розп'яття" з боку Європейського союзу. Він вважає, що європейські політики вже визначилися, ким вони хочуть його замінити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Ті, хто прийшов на дебати, хотіли нашої крові і взагалі не хотіли змістовних дебатів, а уявляли собі політичну прочуханку і нападали на нас", - заявив Орбан.

Нагадаємо, днями президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн жорстко розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Вона звинуватила його в історичній нездатності підтримати Україну.

"Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер відкрито заявили про свій намір повалити угорський уряд", - заявив Орбан на це.

За його словами, в якості заміни йому хочуть делегувати депутата Європарламенту Клару Добрев або ж лідера опозиції, вихідця з провладної партії "Фідес" Петера Мадяра.