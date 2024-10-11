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Орбан звинуватив главу Єврокомісії у намірі повалити його уряд

П'ятниця 11 жовтня 2024 16:46
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Орбан звинуватив главу Єврокомісії у намірі повалити його уряд Фото:Віктор Орбан та Урсула фон дер Ляєн (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що дебати в Європейському парламенті були "спробою розп'яття" з боку Європейського союзу. Він вважає, що європейські політики вже визначилися, ким вони хочуть його замінити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Ті, хто прийшов на дебати, хотіли нашої крові і взагалі не хотіли змістовних дебатів, а уявляли собі політичну прочуханку і нападали на нас", - заявив Орбан.

Нагадаємо, днями президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн жорстко розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Вона звинуватила його в історичній нездатності підтримати Україну.

"Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер відкрито заявили про свій намір повалити угорський уряд", - заявив Орбан на це.

За його словами, в якості заміни йому хочуть делегувати депутата Європарламенту Клару Добрев або ж лідера опозиції, вихідця з провладної партії "Фідес" Петера Мадяра.

Критика Орбана за проросійську позицію

Варто зауважити, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже не один раз критикували лідери країн ЄС через його підігрування інтересам Росії, антизахідну риторику з кремлівськими тезами та блокування допомоги Україні від Євросоюзу.

Зокрема, у МЗС Польщі пропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО та створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним.

Також у Євросоюзі вирішили перенести зустрічі глав МЗС та Міноборони країн блоку з Будапешта до Брюсселя через позицію Орбана і його "мирний" тур.

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Віктор Орбан Урсула фон дер Ляйєн Угорщина
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