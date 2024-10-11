Орбан звинуватив главу Єврокомісії у намірі повалити його уряд
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що дебати в Європейському парламенті були "спробою розп'яття" з боку Європейського союзу. Він вважає, що європейські політики вже визначилися, ким вони хочуть його замінити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Ті, хто прийшов на дебати, хотіли нашої крові і взагалі не хотіли змістовних дебатів, а уявляли собі політичну прочуханку і нападали на нас", - заявив Орбан.
Нагадаємо, днями президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн жорстко розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Вона звинуватила його в історичній нездатності підтримати Україну.
"Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер відкрито заявили про свій намір повалити угорський уряд", - заявив Орбан на це.
За його словами, в якості заміни йому хочуть делегувати депутата Європарламенту Клару Добрев або ж лідера опозиції, вихідця з провладної партії "Фідес" Петера Мадяра.
Критика Орбана за проросійську позицію
Варто зауважити, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже не один раз критикували лідери країн ЄС через його підігрування інтересам Росії, антизахідну риторику з кремлівськими тезами та блокування допомоги Україні від Євросоюзу.
Зокрема, у МЗС Польщі пропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО та створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним.
Також у Євросоюзі вирішили перенести зустрічі глав МЗС та Міноборони країн блоку з Будапешта до Брюсселя через позицію Орбана і його "мирний" тур.
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