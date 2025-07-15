Орбан звернувся до ЄС, заговоривши про "примусову мобілізацію" в Україні

"Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - сказав Орбан.

Він додав, що угорський уряд стежить за ситуацією і знає про родини, з яких під час призову забрали чоловіків. Орбан підкреслив, що знає кількість загиблих і сиріт. У зв'язку з цим він закликав Брюссель втрутитися і зупинити практику "примусової мобілізації".

"У країні, що перебуває у стані війни, неприпустимо вбивати людей, а якщо жертва є громадянином держави-члена ЄС, то Євросоюз не може залишатися осторонь", - зазначив Орбан.