Орбан зустрінеться з Трампом через тиждень після поїздки до Путіна, - Bloomberg

Як зазначає агентство, візит посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом.

Трамп та Путін демонстрували симпатію один до одного під час першого терміну президента США, що часто викликало двопартійну критику. Нещодавно лідер республіканців заявив, що, на його думку, він міг би переконати Путіна припинити війну проти України, якщо його оберуть на другий термін.

Орбан вирушить до резиденції Трампа Мар-а-Лаго після завершення саміту НАТО у Вашингтоні. Його візит до Москви став центральною темою обговорення на зустрічі, де інші союзники пообіцяли надати Україні додаткову протиповітряну оборону.

Як заявило одне з джерел Bloomberg, Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. Ця людина описала візит як неформальну зустріч.

Цього тижня Орбан також здійснив візит голові Сі Цзіньпіну до Китаю після поїздки до Києва на початку цього місяця.

Скандальне головування Угорщини в ЄС

Угорщина 1 липня взяла на себе головування у Європейському Союзі. Чиновники ЄС розкритикували поїздки Орбана, заявляючи, що вони можуть підірвати позиції блоку із 27 країн з глобальних питань.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Орбан "ясно дав зрозуміти, коли приїхав до Москви, що він не їде туди від імені НАТО".

"Різні союзники по НАТО взаємодіють із Москвою по-різному", - додав він.

Орбан та Трамп налагодили тісні стосунки, коли у березні Орбан відвідав Мар-а-Лаго. Трамп влаштував йому екскурсію своєю резиденцією, повечеряв з Меланією Трамп, провів годинну зустріч зі старшими помічниками і виступив із музичним виступом гурту, який виконував пісні Роя Орбісона.

Президент Джо Байден скористався цією зустріччю на подальшому політичному мітингу у Філадельфії, заявивши, що Орбан "не вважає, що демократія працює", і "прагне диктатури".

Адміністрація Байдена розкритикувала Орбана за його дружні стосунки з Путіним, а також за законодавство в Угорщині, яке, за даними Держдепартаменту, може "залякати та покарати" критиків уряду Орбана.