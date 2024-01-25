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Орбан зніме вето? У ЄС зробили важливу заяву щодо допомоги Україні на 50 млрд євро

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зніме вето з надання Україні допомоги на 50 млрд євро. У ЄС уже отримали "позитивний сигнал" із цього питання.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, пише РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю RND.

 Сійярто (Петер, - голова МЗС Угорщини - ред.)

 Валтонен.

На думку міністра, 

50 млрд євро для України від ЄС

червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін дії програми закінчився наприкінці 2023 року.

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