Орбан снимет вето? В ЕС сделали важное заявление по помощи Украине на 50 млрд евро

"Я очень уверена, что Венгрия снимет блокаду. Министр иностранных дел Сийярто (Петер, глава МИД Венгрии – ред.) дал нам позитивный сигнал, и я очень надеюсь, что мы наконец-то сможем принять решение о помощи Украине", - констатировала она.

Если нет, то, по ее словам, "найдем другое решение". "В то же время мы сами должны больше инвестировать в нашу безопасность", - констатировала Валтонен.

По мнению министра, Европа должна разработать надежную стратегию собственной защиты и сдерживания.

"Мы должны усилить нашу собственную оборонную промышленность, и как малые, так и крупные оборонные компании должны иметь возможность сделать крупные инвестиции уже сейчас. Россия понимает только силу. Нам нужна надежная стратегия сдерживания как на европейском уровне, так и на уровне НАТО. Мы еще очень далеки от достижения этой точки. И нам еще нужно сделать много, гораздо больше. И это независимо от того, как пройдут выборы в США», - констатировала глава МИД Финляндии.

50 млрд евро для Украины от ЕС

Вчера стало известно, что Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде.

Что касается позиции Венгрии, то в середине декабря 2023 года Орбан заявлял, что Будапешт не поддержит новый пакет помощи Украине от ЕС до тех пор, пока блок не выплатит все средства, замороженные для Венгрии. На вступление Украины также может быть наложено вето.

Напомним, в июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи. Срок действия программы закончился в конце 2023 года.