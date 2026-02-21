Не Орбан: у Зеленського озвучили, хто заважає схвалити 20-й пакет санкцій проти РФ

Найбільші суперечки при схваленні 20-ого пакету санкцій проти РФ викликає пункт про повну заборону надання морських послуг для перевезення російської нафти та нафтопродуктів. Дві країни ЄС блокують прийняття цього положення.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі "Ми Україна" заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, Греція та Мальта виступають проти так званого Full Maritime Service Ban - повної заборони надання морських послуг на транспортування російської нафти.
"І це доволі дивно, тому що на початок січня виглядало, що всі з цим згодні, в тому числі і Греція, і Мальта. Зараз Греція і Мальта вирішили пограти в політичні такі ігри і не хочуть відпускати цей пакет з цим положенням", - заявив Власюк.
Уповноважений президента додав, що запровадження цього обмеження для РФ позбавило б Москву до кінця року щонайменше 17 млрд доларів доходу від продажу нафти.
Як стверджує Власюк, для РФ вищезазначена сума - це хоч якийсь прибуток на тлі занурення в збитки, якщо Кремль її не отримає.
Відомо, що минулого року агресор недоотримала 24 млрд доларів від експорту нафти саме через дію санкцій.
Нагадаємо, напередодні ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Його схвалення очікується до 24 лютого - четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ.
Серед запланованих обмежень проти Росії в 20-ому пакеті санкцій - удар по енергетиці й фінансовій системі; також пропонується ввести тотальну заборону на морські послуги для російської нафти й розширити санкційний список "тіньового флоту" до 640 суден.
РБК-Україна писало 17 лютого, що декілька країн ЄС прагнуть послаблення ювілейного пакету санкцій проти агресора. Йдеться про пропозиції Єврокомісії щодо обмежень проти іноземних портів і банків, які допомагають Росії нелегально продавати нафту.