Не Орбан: у Зеленського озвучили, хто заважає схвалити 20-й пакет санкцій проти РФ

За його словами, Греція та Мальта виступають проти так званого Full Maritime Service Ban - повної заборони надання морських послуг на транспортування російської нафти.

"І це доволі дивно, тому що на початок січня виглядало, що всі з цим згодні, в тому числі і Греція, і Мальта. Зараз Греція і Мальта вирішили пограти в політичні такі ігри і не хочуть відпускати цей пакет з цим положенням", - заявив Власюк.

Уповноважений президента додав, що запровадження цього обмеження для РФ позбавило б Москву до кінця року щонайменше 17 млрд доларів доходу від продажу нафти.

Як стверджує Власюк, для РФ вищезазначена сума - це хоч якийсь прибуток на тлі занурення в збитки, якщо Кремль її не отримає.

Відомо, що минулого року агресор недоотримала 24 млрд доларів від експорту нафти саме через дію санкцій.