Орбан заявив про "важкі питання" перед початком переговорів про вступ України до ЄС

У грудні країни ЄС мають вирішити, чи розпочати переговори з Україною про вступ, що вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 членів. Дипломати заявили, що Угорщина може стати на заваді.

"Ми не можемо уникнути питання - коли восени у нас будуть переговори у Брюсселі про майбутнє України - чи можемо ми дійсно серйозно розглянути питання про членство країни, розпочати переговори про приєднання з країною, яка перебуває у стані війни", - заявив Орбан.

Обран заявив, що не знає, наскільки велика територія України, оскільки війна все ще продовжується, і наскільки велике її населення, оскільки біженці залишають країну. "Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безпрецедентно", - додав він.

"Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів про вступ", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Позиція друга Путіна

Орбан підтримує набагато тепліші зв'язки з Москвою, ніж багато його колег з ЄС, і неодноразово конфліктував з Києвом, у тому числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.

Орбан заявив парламенту 25 вересня, що Угорщина не підтримуватиме Україну з жодного питання у міжнародних відносинах, доки Київ не піде на поступки щодо етнічних угорців.

Зазначимо, Угорщина є єдиною європейською країною, яку українці вважають за ворожу. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Угорщина у 2022 році перейшла для українців у категорію ворожих країн.