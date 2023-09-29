Орбан заявил о "трудных вопросах" перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС

В декабре страны ЕС должны решить, начать ли переговоры с Украиной о вступлении, что потребует единогласной поддержки всех 27 членов. Дипломаты заявили, что Венгрия может стать препятствием.

"Мы не можем избежать вопроса - когда осенью у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины - можем ли мы действительно серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны", - заявил Орбан.

Обран заявил, что не знает, насколько велика территория Украины, поскольку война все еще продолжается, и насколько велико ее население, поскольку беженцы покидают страну. "Принять страну в ЕС, не зная ее параметров , это было бы беспрецедентно", - добавил он.

"Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень длинные и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", - заявил премьер-министр Венгрии.

Позиция друга Путина

Орбан поддерживает гораздо более теплые связи с Москвой, чем многие его коллеги из ЕС, и неоднократно конфликтовал с Киевом, в том числе по поводу возможности этнических венгров учиться на своем языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон о праве школьников знать государственный язык.

Орбан заявил парламенту 25 сентября, что Венгрия не будет поддерживать Украину ни по одному вопросу в международных отношениях, пока Киев не пойдет на уступки в отношении этнических венгров.

Отметим, Венгрия является единственной европейской страной, которую украинцы считают враждебной. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.