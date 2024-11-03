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Орбан заявив, що перемога Трампа змусить Європу переглянути свою підтримку України

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Європі доведеться переглянути свою підтримку України, якщо Дональд Трамп стане президентом США. Поодинці континент не зможе нести тягар війни.

Про це заявив проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що Орбан виступає проти військової допомоги Україні і ясно дав зрозуміти, що Трамп поділяє його погляди і буде вести переговори про мирне врегулювання війни. Ба більше, він підтримує республіканця, який може перемогти кандидата від демократів Камалу Гарріс на виборах у вівторок.

"Ми (у Європі - ред.) повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступатиме за мир, у чому я не тільки впевнений, а й трактую цифри саме так... якщо станеться те, на що ми очікуємо, і Америка стане прихильником миру, то Європа не зможе залишатися прихильником війни", - сказав Орбан.

Також він повідомив, що Україна буде одним із головних пунктів порядку денного зустрічі європейських лідерів у Будапешті наступного тижня. Політики мав на увазі засідання Європейської політичної спільноти та більш неформальну зустріч лідерів ЄС, яка має відбутися.

"Європа не може нести тягар (війни - ред.) поодинці, і якщо американці перейдуть до миру, то нам теж доведеться адаптуватися, і саме це ми обговоримо в Будапешті", - заявив угорський прем'єр.

Reuters додало, що Європа стурбована тим, як результат виборів США вплине на війну в Україні та безпеку континенту.

Також агентство пише, що Орбан розізлив Брюссель своїми тісними зв'язками з Росією та протидією надання допомоги Україні.

Чим відомий Орбан

Нагадаємо, що Віктор Орбан очолює уряд Угорщини останні 14 років і є одним із найсуперечливіших політиків Європи. Його звинувачують в авторитаризмі, підіграванні інтересам Росії та антизахідних настроях. Угорський прем'єр планомірно блокує допомогу Україні від ЄС і наполягає на «мирних переговорах» для завершення війни.

Детальніше про те, хто такий Віктор Орбан і що відомо про його позицію щодо України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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