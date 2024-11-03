Орбан заявил, что победа Трампа заставит Европу пересмотреть свою поддержку Украины

Европе придется пересмотреть свою поддержку Украины, если Дональд Трамп станет президентом США. В одиночку континент не сможет нести бремя войны.
Об этом заявил пророссийской премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство пишет, что Орбан выступает против военной помощи Украине и ясно дал понять, что Трамп разделяет его взгляды и будет вести переговоры о мирном урегулировании войны. Более того, он поддерживает республиканца, который может победить кандидата от демократов Камалу Харрис на выборах во вторник.
"Мы (в Европе - ред.) должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, в чем я не только уверен, но и трактую цифры именно так... если произойдет то, чего мы ожидает, и Америка станет сторонником мира, то Европа не сможет оставаться сторонником войны", - сказал Орбан.
Также он сообщил, что Украина будет одним из главных пунктов повестки дня встречи европейских лидеров в Будапеште на следующей неделе. Политики имел ввиду заседание Европейского политического сообщества и более неформальную встречу лидеров ЕС, которая должна состояться.
"Европа не может нести бремя (войны - ред.) в одиночку, и если американцы перейдут к миру, то нам тоже придется адаптироваться, и именно это мы обсудим в Будапеште", - заявил венгерский премьер.
Reuters добавило, что Европа обеспокоена тем, как исход выборов США повлияет на войну в Украине и безопасность континента.
Также агентство пишет, что Орбан разозлил Брюссель своими тесными связями с Россией и противодействием оказанию помощи Украине.
Напомним, что Виктор Орбан возглавляет правительство Венгрии последние 14 лет и является одним из самых противоречивых политиков Европы. Его обвиняют в авторитаризме, подыгрывании интересам России и антизападных настроениях. Венгерский премьер планомерно блокирует помощь Украине от ЕС и настаивает на "мирных переговорах" для завершения войны.
Подробнее о том, кто такой Виктор Орбан и что известно о его пощици по Украине - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.