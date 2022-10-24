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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Орбан заявив про ризик розширення війни через допомогу Україні. У МЗС різко відреагували

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні може поширитися на Євросоюз через санкції та допомогу ЗСУ. Така позиція Угорщини щодо війни в Україні може призвести до того, що танки РФ опиняться у Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього аж ніяк не бажаємо, будуть у Будапешті швидше, ніж хтось з угорського уряду зможе додзвонитися до Москви", - наголосив Ніколенко.

За його словами, не варто забувати, що українці платять своїм життям за мир у Європі.

"Допомога Україні - не благодійність. Це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку. Тільки спільними зусиллями можна зупинити російську загрозу", - додав речник.

Зазначимо, раніше Орбан заявляв, що ЄС через антиросійські санкції та допомогу Україні "маленькими кроками все ближче і ближче підходить до безпосередньої участі у війні".

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