Орбан заявив про ризик розширення війни через допомогу Україні. У МЗС різко відреагували

"Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього аж ніяк не бажаємо, будуть у Будапешті швидше, ніж хтось з угорського уряду зможе додзвонитися до Москви", - наголосив Ніколенко.

За його словами, не варто забувати, що українці платять своїм життям за мир у Європі.

"Допомога Україні - не благодійність. Це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку. Тільки спільними зусиллями можна зупинити російську загрозу", - додав речник.