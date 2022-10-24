Орбан заявил о риске расширения войны из-за помощи Украине. В МИД резко отреагировали

"Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву", - подчеркнул Николенко.

По его словам, не стоит забывать, что украинцы платят своими жизнями за мир в Европе.

"Помощь Украине - не благотворительность. Это прежде всего инвестиции Европы в собственную безопасность. Только совместными усилиями можно остановить российскую угрозу", - добавил спикер.