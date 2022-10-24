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Орбан заявил о риске расширения войны из-за помощи Украине. В МИД резко отреагировали

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине может распространиться на Евросоюз из-за санкций и помощи ВСУ. Такая позиция Венгрии по поводу войны в Украине может привести к тому, что танки РФ окажутся в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook.

"Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву", - подчеркнул Николенко.

По его словам, не стоит забывать, что украинцы платят своими жизнями за мир в Европе.

"Помощь Украине - не благотворительность. Это прежде всего инвестиции Европы в собственную безопасность. Только совместными усилиями можно остановить российскую угрозу", - добавил спикер.

Отметим, ранее Орбан заявлял, что ЕС из-за антироссийских санкций и помощи Украине "маленькими шагами все ближе и ближе подходит к непосредственному участию в войне".

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Российская ФедерацияВенгрияЕвросоюзМЗСПомощь УкраинеВиктор Орбан