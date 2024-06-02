Орбан заявив про намір створити проросійську "коаліцію миру" в майбутньому Європарламенті

Глава угорського уряду зосередив свою кампанію по виборах до Європарламенту на війні РФ проти України.

На демонстрації у суботу під назвою "марш миру" у Будапешті за тиждень до виборчих перегонів він вкотре розкритикував підтримку України з боку ЄС, зображаючи своїх внутрішніх і міжнародних опонентів "розпалювачами війни", які нібито прагнуть безпосередньо втягнути Угорщину в конфлікт.

Міжнародні оглядачі та критики Орбана зазначають, що його заклики до негайного припинення вогню в Україні дозволять РФ зберегти окуповані нею території та ще більше підбадьорять її в агресії. Так, Москва постійно стверджує, що нібито готова до "переговорів" з Києвом, але не збирається виводити окупаційний контингент з України.

У суботу Орбан сказав прихильникам, що для його партії "Fidesz" настав час "окупувати Брюссель", та змінити підхід Європи до підтримки України.

"Ми повинні виграти європейські вибори таким чином, щоб брюссельські бюрократи у своєму страху відчинили перед нами двері міста та поспішно покинули свої офіси", - заявив він.

Орбан засудив своїх партнерів з ЄС і НАТО, які допомагають Україні, назвавши їх "провійськовими", та виступив за перемогу на виборах у США колишнього президента Дональда Трампа.

У своїй промові він сказав, що перемога Трампа в листопаді призведе до того, що він і адміністрація США сформують "трансатлантичну мирну коаліцію", яка начебто може покласти край бойовим діям в Україні.

Позиція Угорщини щодо війни РФ проти України

Нагадаємо, Угорщина активно блокує майбутній вступ України в ЄС та НАТО. Будапешт часто виступає проти введення санкцій проти Росії, а також затягує процес виділення Україні фінансової чи іншої допомоги.

Угорщина не надала Україні військової допомоги. Західні ЗМІ повідомляли, що країна також заборонила транзит зброї через свою територію.

Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан зробив низку заяв, критикуючи Україну. Крім того, Угорщина нещодавно заблокувала резолюцію Ради Європи щодо української формули миру. Глава МЗС Петер Сійярто заявив, що нібито потрібно розглянути й інші "мирні плани", натякаючи на позицію РФ.