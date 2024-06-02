Орбан заявил о намерении создать пророссийскую "коалицию мира" в будущем Европарламенте

Глава венгерского правительства сосредоточил свою кампанию по выборам в Европарламент на войне РФ против Украины.

На демонстрации в субботу под названием "марш мира" в Будапеште за неделю до избирательной гонки он снова раскритиковал поддержку Украины со стороны ЕС, изображая своих внутренних и международных оппонентов "разжигателями войны", которые якобы стремятся напрямую втянуть Венгрию в конфликт.

Международные обозреватели и критики Орбана отмечают, что его призывы к немедленному прекращению огня в Украине позволят РФ сохранить оккупированные территории и еще больше подбодрят ее в агрессии. Так, Москва постоянно утверждает, что якобы готова к "переговорам" с Киевом, но не собирается выводить оккупационный контингент из Украины.

В субботу Орбан сказал сторонникам, что ее партии "Fidesz" пора "оккупировать Брюссель", и изменить подход Европы к поддержке Украины.

"Мы должны выиграть европейские выборы таким образом, чтобы брюссельские бюрократы в своем страхе открыли перед нами двери города и поспешно покинули свои офисы", - заявил он.

Орбан осудил своих партнеров из ЕС и НАТО, которые помогают Украине, назвав их "провоенными", и выступил за победу на выборах в США бывшего президента Дональда Трампа.

В своей речи он сказал, что победа Трампа в ноябре приведет к тому, что он и администрация США сформируют "трансатлантическую мирную коалицию", которая будто бы может положить конец боевым действиям в Украине.

Позиция Венгрии по войне РФ против Украины

Напомним, Венгрия активно блокирует будущее вступление Украины в ЕС и НАТО. Будапешт часто выступает против введения санкций против России, а также затягивает процесс выделения финансовой или иной помощи Украине.

Венгрия не предоставила Украине военную помощь. Западные СМИ сообщали, что страна также запретила транзит оружия через свою территорию.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сделал ряд заявлений, критикуя Украину. Кроме того, Венгрия недавно заблокировала резолюцию Совета Европы по украинской формуле мира. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что якобы нужно рассмотреть и другие "мирные планы", намекая на позицию РФ.