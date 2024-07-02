Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів

За його словами, війна дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи.

Він заявив, що дуже високо цінує усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені.

"І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити, почати перемовини", - сказав Орбан.

Орбан заявив, що припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. "Я це розповів президенту, і я вдячний президенту за відверту думку щодо цього питання", - додав прем’єр-міністр Угорщини.