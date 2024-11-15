Орбан запропонував переглянути енергетичні санкції ЄС проти Росії

"Ціни на енергоносії необхідно знизити у будь-який спосіб. Це означає, що санкції необхідно переглянути, оскільки за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться", - заявив Орбан в інтерв'ю угорському громадському радіо.

Орбан заявив, що американські компанії платять чверть від суми, яку їхні європейські аналоги витрачають на газ та електроенергію, - недолік, який неможливо подолати іншими способами.

Після вторгнення Росії на Україну на початку 2022 року Орбан став затятим критиком санкцій ЄС проти Москви, а також фінансової та військової підтримки, яку блок надає Києву.

У той час як країни Західної Європи доклали серйозних зусиль, щоб відмовитися від російської енергії, Угорщина отримує 80-85% свого газу з Росії, а 80% постачання сирої нафти також надходить від її колишнього комуністичного союзника.

Лідери Європейського Союзу під час свого неформального саміту минулого тижня підписали декларацію про конкурентоспроможність.