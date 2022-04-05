Орбан может заигрывать с Путиным, но долго это не продлится, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что венгерский премьер Виктор Орбан после победы на выборах может продолжать заигрывать с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Но долго это не продлится.

"Я хотел с ним найти отношения, я сам звонил несколько раз, предлагал ему несколько раз встретиться, предлагал встречу у него. Он боялся, это было еще до выборов, я уверен в этом (он может обидеться), говорить о том, что я никого не боюсь, можно до потери пульса. Он боится влияния Российской Федерации на его страну, это влияние есть", - отметил Зеленский.

По его мнению, победа на парламентских выборах не защитит Орбана от того, что ему придется выбирать между Россией и другим миром.

"Он может говорить, что выбирает Венгрию, но Венгрия является частью другого мира… Он может продолжать заигрывать, ему нужны дешевые энергоресурсы, долго это не будет. Но даже в этом я не вижу больших проблем. Что он может сделать? Блокировать вступление в НАТО? Он и так блокировал, но не только от него это зависит", - добавил Зеленский.