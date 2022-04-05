ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Орбан может заигрывать с Путиным, но долго это не продлится, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Вторник 05 апреля 2022 11:55
Орбан может заигрывать с Путиным, но долго это не продлится, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.uz)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что венгерский премьер Виктор Орбан после победы на выборах может продолжать заигрывать с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Но долго это не продлится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским журналистам.

"Я хотел с ним найти отношения, я сам звонил несколько раз, предлагал ему несколько раз встретиться, предлагал встречу у него. Он боялся, это было еще до выборов, я уверен в этом (он может обидеться), говорить о том, что я никого не боюсь, можно до потери пульса. Он боится влияния Российской Федерации на его страну, это влияние есть", - отметил Зеленский.

По его мнению, победа на парламентских выборах не защитит Орбана от того, что ему придется выбирать между Россией и другим миром.

"Он может говорить, что выбирает Венгрию, но Венгрия является частью другого мира… Он может продолжать заигрывать, ему нужны дешевые энергоресурсы, долго это не будет. Но даже в этом я не вижу больших проблем. Что он может сделать? Блокировать вступление в НАТО? Он и так блокировал, но не только от него это зависит", - добавил Зеленский.

Напомним, в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы в Венгрии, на которых победила политическая сила нынешнего премьера Виктора Орбана. После победы он даже заявил, что якобы противостоял на выборах Зеленскому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Виктор Орбан
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел