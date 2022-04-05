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Орбан може загравати з Путіним, але довго це не триватиме, - Зеленський

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 11:55
Орбан може загравати з Путіним, але довго це не триватиме, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.uz)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський вважає, що угорський прем'єр Віктор Орбан після перемоги на виборах може продовжувати загравати з Росією та її президентом Володимиром Путіним. Але довго це не триватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським журналістам.

"Я хотів з ним знайти стосунки, я сам дзвонив кілька разів, пропонував йому кілька разів зустрітися, пропонував зустріч у нього. Він боявся, це було ще до виборів, я впевнений в цьому (він може образитися), говорити про те, що я нікого не боюся, можна до втрати пульсу. Він боїться впливу Російської Федерації на його країну, цей вплив є", - зазначив Зеленський.

На його думку, перемога на парламентських виборах не захистить Орбана від того, що йому доведеться обирати між Росією та іншим світом.

"Він може говорити, що обирає Угорщину, але Угорщина є частиною іншого світу... Він може продовжувати загравати, йому потрібні дешеві енергоресурси, довго це не буде. Але навіть у цьому я не бачу великих проблем. Що він може зробити? Блокувати вступ до НАТО? Він і так блокував, але не тільки від нього це залежить", - додав Зеленський.

Нагадаємо, минулої неділі пройшли парламентські вибори в Угорщині, на яких перемогла політична сила нинішнього прем'єра Віктора Орбана. Після перемоги він навіть заявив, що нібито протистояв на виборах Зеленському.

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