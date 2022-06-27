Орбан вынужден просить помощи ЕС из-за падения курса форинта и проблем в экономике

Разблокировка доступа к грантам и займам фонда восстановления ЕС на сумму около 15,5 млрд евро, ожидающих одобрения Еврокомиссии, может повысить курс форинта.

В отсутствие соглашения курс форинта продолжит снижаться, что осложнит усилия по сдерживанию двузначной инфляции и подвергнет венгерские активы риску любого негативного изменения настроений на фоне войны России против Украины и роста цен на энергоносители.

Средства ЕС также необходимы для поддержки венгерской экономики, которая, как ожидается, замедлится во второй половине года из-за быстрого роста процентных ставок и инфляции.

Доступ к фондам ЕС

Как и большинство стран ЕС, Венгрия в прошлом году представила план того, как она будет использовать гранты ЕС, чтобы сделать свою экономику более экологичной и высокотехнологичной после пандемии COVID-19.

Но в отличие от планов большинства других стран, Венгрия еще не получила одобрения из-за опасений ЕС по поводу коррупции, независимости судебной системы и верховенства закона.

В последние недели высокопоставленные чиновники венгерского правительства отмечали, что соглашение с Брюсселем ожидается вскоре, но пока решение принято не было.

В понедельник форинт упал к евро до рекордно низкого уровня 404,50. В этом году он ослаб на 8,6%.

В этом месяце Европейская комиссия утвердила миллиарды евро в фонды восстановления от COVID-19 для Польши после того, как отложила одобрение в течение года на том основании, что Варшава нанесла ущерб демократии. Но деньги не пойдут, пока Варшава не проведет реформы своей судебной системы.

Уязвимость Венгрии увеличилась в этом году. Дефицит счета текущих операций увеличился в основном из-за высоких счетов за импорт энергоносителей в то время, когда правительство только начало сдерживать огромный дефицит бюджета после того, как расточительные расходы помогли Орбану одержать убедительную победу на апрельских выборах.