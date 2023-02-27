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Орбан про вступ України до НАТО: маємо подумати десять тисяч разів

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Питання про вступ України до НАТО рано чи пізно випливе. Однак Північноатлантичний альянс має десять тисяч разів подумати, перш ніж розширюватися на схід.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

"Ми повинні десять тисяч разів подумати про подальше розширення НАТО на схід, щоб це не втягнуло Угорщину у війну", - заявив він.

При цьому Орбан наголосив, що це не стосується питання про вступ Швеції та Фінляндії.

Угорський прем'єр додав, що його група не голосуватиме за вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, оскільки вважає, що це буде подальшим кроком до ескалації.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що Україна може розраховувати на світле майбутнє у складі НАТО та ЄС.

Крім того, обраний президент Чехії Петр Павел заявив, що НАТО має розглядати членство України відразу після війни, яку розпочала Росія.

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