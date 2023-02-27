Орбан о вступлении Украины в НАТО: должны подумать десять тысяч раз

"Мы должны десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток, чтобы это не втянуло Венгрию в войну", - заявил он.

При этом Орбан подчеркнул, что это не относится к вопросу о вступлении Швеции и Финляндии.

Венгерский премьер добавил, что его группа не будет голосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как считает, что это будет дальнейшим шагом к эскалации.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Украина может рассчитывать на светлое будущее в составе НАТО и ЕС.

Кроме того, избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно рассматривать членство Украины сразу после войны, которую начала Россия.

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