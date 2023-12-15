Орбан висунув умову для зняття вето на 50 млрд євро допомоги Україні від ЄС

"Це чудова нагода для Угорщини дати зрозуміти, що вона має отримати все, що їй належить", - заявив угорський прем'єр-міністр у своєму щотижневому радіоінтерв'ю з Брюсселя.

Коли лідери ЄС знову зустрінуться на початку наступного року, щоб розглянути пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, Угорщина спочатку подбає про те, щоб отримати усі свої кошти, сказав Орбан.

Європейська комісія цього тижня погодилася розблокувати третину приблизно з 30 млрд євро, які були заморожені через проблеми з верховенством закону і хабарництва після того, як Угорщина прийняла зміни, пов'язані з судовою системою.

Можливості для вето на вступ України

Хоча Угорщина утрималася під час голосування щодо переговорів про членство України в ЄС, що дало можливість їх розпочати, Орбан заявив, що, як і раніше, виступає проти цього рішення і готовий накласти вето на вступ України на пізнішому етапі процесу.

"Буде ще 75 випадків, коли країна зможе це зупинити. Я не хотів брати це на совість країни, Угорщина не хоче брати участь у цьому рішенні. Я вийшов із кімнати, щоб вони могли зробити це самі", - сказав він.

За його словами, заперечення можуть бути висловлені будь-якої миті під час серії переговорів, остаточне рішення буде винесено національними парламентами, і угорський парламент зможе ветувати членство України, повідомляє угорське видання Bors Online.

Саміт ЄС

Нагадаємо, лідери країн ЄС на саміті у Брюсселі 14 грудня схвалили історичне рішення щодо початку переговорів з Україною щодо вступу. Перед голосуванням прем'єр-міністр Угорщини вийшов із кімнати. Таким чином, рішення було ухвалено одноголосно 26 лідерами країн ЄС, що не суперечить процедурі.

Водночас Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 млрд євро для України, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето. ЄС пообіцяв повернутися до питання у січні 2024 року. Крім того, блок має можливість надати допомогу Україні іншими способами - через виділення грошей кожною країною.

Хоча Єврокомісія погодилася розморозити 10,2 млрд євро для Угорщини, решту допомоги (з 30 млрд євро) призупинено доти, доки країна не виконає майже два десятки інших вимог, від забезпечення академічної свободи до захисту ЛГБТК та прав на притулок.