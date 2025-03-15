Орбан висунув ультиматум Брюсселю: вимагає відмовитися від вступу України в ЄС

Ставлення Орбана до України

Варто зазначити, що Віктор Орбан у 2022 році уп’яте обраний на посаду прем’єр-міністра Угорщини. Його політика щодо України різко відрізняється від інших країн ЄС.

Орбан - найголовніший противник допомоги Україні. Угорщина не передавала Україні військової допомоги. Глава угорського уряду виступає проти вступу України в ЄС та НАТО. Також Угорщина постійно блокує запровадження санкцій проти Росії.

Як зазначала голова європейської дипломатії Кая Каллас, ЄС шукає механізм, щоб протидіяти блокуванню рішень Угорщиною. Йдеться про можливе створення коаліцій.

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