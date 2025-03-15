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Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю: требует отказаться от вступления Украины в ЕС

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Европейскому Союзу. Среди его требований - отказ принимать Украину в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Орбана в Facebook.

Премьер Венгрии опубликовал сообщение в Facebook с подписью "Чего венгерский народ хочет от Брюсселя". В нем он изложил 12 требований. Среди них:

  • мы хотим Европу наций (это перекликается с заявлением Илона Маска, который ранее советовал немцам "вспомнить, что они прежде всего немцы, а уже потом европейцы);
  • мы хотим равенства перед законом для всех государств-членов;
  • верните странам-членам незаконно отобранные полномочия;
  • национального суверенитета, сильного права вето для национальных правительств;
  • исключить агентов Сороса из Еврокомиссии, а коррумпированных лоббистов - из Европарламента;
  • "не зарывать будущее наших внуков" и отменить долг ЕС;
  • не мешать нашей Национальной гвардии защищать наши границы. Не принимать мигрантов, забрать от нас нелегалов;
  • "коррумпированные" доллары и евро не должны попадать в страны-члены ЕС;
  • запретить "неестественное" перевоспитание наших детей;
  • мы хотим защитить христианское наследие Европы;
  • мы требуем мира в Европе;
  • Союз, но без Украины.

 

Отношение Орбана к Украине

Стоит отметить, что Виктор Орбан в 2022 году в пятый раз избран на должность премьер-министра Венгрии. Его политика в отношении Украины резко отличается от других стран ЕС.

Орбан - самый главный противник помощи Украине. Венгрия не передавала Украине военной помощи. Глава венгерского правительства выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО. Также Венгрия постоянно блокирует введение санкций против России.

Как отмечала глава европейской дипломатии Кая Каллас, ЕС ищет механизм, чтобы противодействовать блокированию решений Венгрией. Речь идет о возможном создании коалиций.

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ЕвросоюзУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВступление в ЕС