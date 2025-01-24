Орбан цинічно висунув умови Україні для продовження санкцій ЄС проти Росії

Орбан заявив, що Угорщина нібито не залежить від українського транзиту газу, бо вже кілька років імпортує російський газ в обхід через Турецький потік. Це, за його словами, дозволяє зараз допомагати Словаччині.

Проте він поскаржився, що дії України нібито спровокували дорожчання бензину в Угорщині. На думку Орбана, санкції ЄС проти Росії коштували Угорщині 19 млрд євро.

"Я натиснув на ручне гальмо та попросив європейських лідерів зрозуміти, що це не може тривати", - заявив угорський прем'єр.

Орбан заявив, що Україна повинна відновити транзит російського газу та гарантувати, що не припинить транзит нафти.

"Якщо хочете допомоги, тоді відкрийте газовий маршрут знову", - сказав він.

Глава уряду Угорщини розкритикував Європейський Союз за те, що Брюссель нібито більше підтримує Україну, ніж країни Центральної Європи, які є членами ЄС.