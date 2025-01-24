Орбан цинично выдвинул условия Украине для продления санкций ЕС против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выставил Украине условия для продолжения санкций ЕС против России. Речь идет о требовании продолжить транзит российского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана, которого цитирует Bloomberg и 24.hu.
Орбан заявил, что Венгрия якобы не зависит от украинского транзита газа, потому что уже несколько лет импортирует российский газ в обход через Турецкий поток. Это, по его словам, позволяет сейчас помогать Словакии.
Однако он пожаловался, что действия Украины якобы спровоцировали подорожание бензина в Венгрии. По мнению Орбана, санкции ЕС против России стоили Венгрии 19 млрд евро.
"Я нажал на ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что это не может продолжаться", - заявил венгерский премьер.
Орбан заявил, что Украина должна возобновить транзит российского газа и гарантировать, что не прекратит транзит нефти.
"Если хотите помощи, тогда откройте газовый маршрут снова", - сказал он.
Глава правительства Венгрии раскритиковал Европейский Союз за то, что Брюссель якобы больше поддерживает Украину, чем страны Центральной Европы, которые являются членами ЕС.
Напомним, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, а также часто блокирует европейские санкции против России.
Ситуация обострилась, когда Украина заявила о своем решении не продолжать транзит российского газа. Против этого выступили Венгрия и Словакия, которые получают газ из России.
Они призвали ЕС повлиять на решение Украины, а премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить экспорт электроэнергии Украине и уменьшить помощь украинским беженцам.
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