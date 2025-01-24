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Орбан цинично выдвинул условия Украине для продления санкций ЕС против России

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выставил Украине условия для продолжения санкций ЕС против России. Речь идет о требовании продолжить транзит российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана, которого цитирует Bloomberg и 24.hu.

Орбан заявил, что Венгрия якобы не зависит от украинского транзита газа, потому что уже несколько лет импортирует российский газ в обход через Турецкий поток. Это, по его словам, позволяет сейчас помогать Словакии.

Однако он пожаловался, что действия Украины якобы спровоцировали подорожание бензина в Венгрии. По мнению Орбана, санкции ЕС против России стоили Венгрии 19 млрд евро.

"Я нажал на ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что это не может продолжаться", - заявил венгерский премьер.

Орбан заявил, что Украина должна возобновить транзит российского газа и гарантировать, что не прекратит транзит нефти.

"Если хотите помощи, тогда откройте газовый маршрут снова", - сказал он.

Глава правительства Венгрии раскритиковал Европейский Союз за то, что Брюссель якобы больше поддерживает Украину, чем страны Центральной Европы, которые являются членами ЕС.

 

Споры Украины и Венгрии

Напомним, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, а также часто блокирует европейские санкции против России.

Ситуация обострилась, когда Украина заявила о своем решении не продолжать транзит российского газа. Против этого выступили Венгрия и Словакия, которые получают газ из России.

Они призвали ЕС повлиять на решение Украины, а премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить экспорт электроэнергии Украине и уменьшить помощь украинским беженцам.

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ВенгрияВиктор ОрбанТранзит газа