Орбан цинічно відповів на критику з боку Зеленського за дзвінок Путіну

"Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль задля миру. Ми зробили пропозицію щодо різдвяного припинення вогню та великого обміну полоненими. Як сумно, що президент Зеленський сьогодні явно відмовив і виключив це. Ми зробили що могли!", - написав Орбан у Facebook.

Однак, як завив Литвин, як і завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала.

"Як і завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджувала. Як і завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Як і завжди, Україна в щоденному режимі працює для звільнення полонених, і вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року", - зауважив радник Зеленського.

Він підкреслив, що Україна налаштована на повноцінний мир, і робить все в координації з партнерами, щоб цього досягти. Зокрема він згадав співпрацю з Америкою, Європою, та іншими партнерами у світі.

"Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки", - підсумував Литвин.