ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Орбан слідом за Трампом оголосив організацію "Антифа" терористичною організацією

Угорщина, П'ятниця 26 вересня 2025 11:52
UA EN RU
Орбан слідом за Трампом оголосив організацію "Антифа" терористичною організацією Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що визнає організацію "Антифа" терористичною. Він назвав це першим кроком у боротьбі з насильством, яке поширюється по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Орбана в Facebook.

За словами прем’єра Угорщини, це має стати першою дією в рамках заходів проти того, що він називає політикою насильства в країні.

Орбан сказав, що Угорщина тривалий час була островом миру, але тепер ненависть і насильство "стукають у наші двері".

Він перерахував місця, де, за його словами, проявляється агресія: "на концертах, де імітують страти; біля воріт церкви, де погрожують старому монаху; на політичних мітингах із появою людини з пістолетом; а також на вулицях, де крайні ліві активісти б’ють невинних людей".

"З нас цього досить! Ми повинні придушити політику насильства в її коренях, якщо хочемо зберегти мир в Угорщині. Сьогодні ми робимо перший крок: оголошуємо організацію "Антифа" терористичною організацією і вдаримо по ній із усією суворістю закону", - заявив Орбан

Раніше Орбан заявляв, що країна піде за прикладом президента США Дональда Трампа і офіційно назвe "Антифу" терористичною організацією.

Нагадаємо, Трамп заявив, що змусить угорського прем'єра Віктора Орбана відмовитись від російської нафти.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Угорщина не має наміру відмовлятися від закупівель російської нафти.

Напередодні Трамп, зустрічаючись із Володимиром Зеленським в ООН, заявив, що може використати свої добрі стосунки з Віктором Орбаном, щоб попросити Угорщину припинити закупівлі російської нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Угорщина
Новини
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"