Орбан слідом за Трампом оголосив організацію "Антифа" терористичною організацією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що визнає організацію "Антифа" терористичною. Він назвав це першим кроком у боротьбі з насильством, яке поширюється по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Орбана в Facebook .

За словами прем’єра Угорщини, це має стати першою дією в рамках заходів проти того, що він називає політикою насильства в країні.

Орбан сказав, що Угорщина тривалий час була островом миру, але тепер ненависть і насильство "стукають у наші двері".

Він перерахував місця, де, за його словами, проявляється агресія: "на концертах, де імітують страти; біля воріт церкви, де погрожують старому монаху; на політичних мітингах із появою людини з пістолетом; а також на вулицях, де крайні ліві активісти б’ють невинних людей".

"З нас цього досить! Ми повинні придушити політику насильства в її коренях, якщо хочемо зберегти мир в Угорщині. Сьогодні ми робимо перший крок: оголошуємо організацію "Антифа" терористичною організацією і вдаримо по ній із усією суворістю закону", - заявив Орбан