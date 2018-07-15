Орбан: санкції ЄС проти Росії завдають шкоди відносинам Москви і Будапешта

За словами Орбана, двосторонні відносини Росії та Угорщини розвиваються чудово

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії завдають шкоди відносинам Москви і Будапешта. Про це він заявив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляється на сайті Кремля.

За словами Орбана, двосторонні відносини Росії та Угорщини розвиваються чудово.

"Прямо скажемо, якби зараз не було санкцій, які шкодять нам, то ми могли б ще з великим випередженням рухатися вперед. Природно ці заходи завдають шкоди, ми втрачаємо можливості. Хотів би запевнити..., що ми за нормалізацію відносин між Росією і західним світом", - заявив Орбан.

Зазначимо, зустріч Орбана і Путіна пройшла в Кремлі сьогодні, 15 липня. На ній були присутні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, помічник президента РФ Юрій Ушаков, а також співголова російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва Вероніка Скворцова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко і Орбан домовилися продовжити діалог щодо імплементації статті про мову навчання нового українського закону "Про освіту".