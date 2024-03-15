Орбан розмріявся про "окупацію Брюсселя" на виборах в Європарламент

Угорський прем'єр виступав з промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів. Під час виступу Орбан порівняв ЄС з імперськими окупантами та назвав західний світ джерелом безкультур'я і руйнування.

"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", - сказав Орбан.

Прем'єр Угорщини вкотре розкритикував імміграцію та права ЛГБТК+, а також апелював до національної гордості та суверенітету.

"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель", - заявив Орбан.

Позиція Угорщини щодо війни

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

У листопаді Орбан заявив, що нібито Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.

"Очевидно, що на передовій українці не переможуть. На полі бою немає рішення. Росіяни не програють. Жодних політичних змін у Москві не буде. Це реальність", - заявив він.

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