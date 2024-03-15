Орбан размечтался об "оккупации Брюсселя" на выборах в Европарламент

Венгерский премьер выступал с речью по случаю годовщины венгерской революции 1848 года против правления Габсбургов. Во время выступления Орбан сравнил ЕС с имперскими оккупантами и назвал западный мир источником бескультурья и разрушения.

"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все, как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе", - сказал Орбан.

Премьер Венгрии в очередной раз раскритиковал иммиграцию и права ЛГБТК+, а также апеллировал к национальной гордости и суверенитету.

"Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отберет у них свободу. ... Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель", - заявил Орбан.

Позиция Венгрии по поводу войны

Стоит отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

В ноябре Орбан заявил, что якобы Украина не сможет победить Россию на поле боя.

"Очевидно, что на передовой украинцы не победят. На поле боя нет решения. Россияне не проиграют. Никаких политических изменений в Москве не будет. Это реальность", - заявил он.

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