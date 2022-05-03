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Орбан рассказал о плане РФ. К 9 мая война должна закончиться, - Папа Римский

Фото: Папа Римский Франциск (vaticannews va)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним планами России относительно полномасштабного вторжения в Украину. По словам венгерского премьера, война в Украине должна завершиться 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Corriere Della Sera.

"Когда я встретился с Орбаном, он сказал мне, что у русских есть план, что 9 мая все закончится. Я надеюсь, что это так, чтобы можно было также понять скорость эскалации этих дней. Потому что теперь это не только Донбасс, это Крым, это Одесса, это отъем черноморского порта у Украины, это все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - заявил Франциск.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что венгерские власти знали о подготовке агрессии против Украины.

Война России против Украины длится шестьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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