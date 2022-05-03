Орбан розповів про план РФ. До 9 травня війна повинна закінчитися, - Папа Римський

"Коли я зустрівся з Орбаном, він сказав мені, що у росіян є план, що 9 травня все закінчиться. Я сподіваюся, що це так, щоб можна було також зрозуміти швидкість ескалації цих днів. Тому що тепер це не тільки Донбас, це Крим, це Одеса, це відбирання Чорноморського порту в України, це все. Я песиміст, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", - заявив Франциск.