Орбан раптово похвалив Україну і дав оптимістичний прогноз щодо досягнення миру

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раптово похвалив Україну. Така його заява виглядає досить раптовою, враховуючи його позицію щодо України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карлсону.
"Українці вирішили захищати свою власну територію, право вступити в НАТО і бути частиною західної архітектури безпеки та економіки. І вони б'ються героїчно, тому я дуже обережний, щоб робити будь-які критичні зауваження щодо президента або України", - сказав він.
Тому що, як зазначив Орбан, те, що зробили українці "справді є чимось героїчним та історичним", щоб протистояти такій силі, як Росія, протягом такого довгого часу.
Крім того, прем'єр Угорщини вважає, що постійного миру у війні РФ проти України реалістично досягти за найближчі шість місяців.
"Так, безумовно, я думаю, навіть раніше. Сильні люди укладуть мир, тепер у нас є сильні лідери", - сказав він, маючи на увазі президента США Дональда Трампа.
Раніше у своїх заявах Орбан був не настільки прихильним до України. Наприклад досить згадати, як буквально влітку минулого року Орбан у присутності Зеленського на саміті НАТО виступив проти членства України в Альянсі.
Зазначимо, що відсутність підтримки України Орбан не тільки висловлював, а й демонстрував у реальних діях. Так, ЄС повинен продовжити дію раніше запроваджених санкцій проти Росії. Угорщина блокує рішення. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зніме вето, якщо Україна відновить транзит російського газу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.