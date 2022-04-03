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Орбан против объединенной оппозиции: в Венгрии проходят парламентские выборы

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Будапешт, Воскресенье 03 апреля 2022 09:24
Орбан против объединенной оппозиции: в Венгрии проходят парламентские выборы Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Венгрии проходят парламентские выборы, по итогам которых у действующего премьера Виктора Орбана есть все шансы продлить свое правление. Однако на нынешних выборах оппозиционные силы как никогда близко подобрались к его рейтингам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что согласно предвыборным опросам, оппозиционный альянс из шести партий находится в пределах досягаемости от правящего "Фидес" - 36% против 39%. В то же время пятаая часть избирателей не определилась, за кого голосовать.

Лидер оппозиции, 49-летний консерватор Петер Марки-Зай представил выборы как выбор венгров между Востоком и Западом. По его словам, Орбан развернул Венгрию в сторону России, подорвав демократические права и отдалив страну от Европейского союза.

В то же время накануне выборов Орбан пытался показать себя защитником интересов, отвергая санкции ЕС в отношении российской нефти и газа, а также обвиняя оппозицию в попытке втянуть Венгрию в войну России против Украины.

Отметим, позиция Орбана, который поддержал санкции ЕС против Украины и поставки оружия с некоторыми оговорками, вызвала критику со стороны союзников по НАТО, в частности, Польши.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Венгрию в том, что она не проявила ни одного усилия, чтобы остановить войну России против Украины.

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